Benzina | cosa cambia | prezzo medio | bonus carburanti e più controlli Quando arriva il price cap in autostrada

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Obiettivo "trasparenza". Per fermare la corsa dei prezzi die gasolio, il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato ieri sera in consiglio dei ministri un decreto...

cambia: prezzo medio, bonus carburanti e più controlli. Quando arriva il 'price cap' in autostrada I nuovi requisiti L'Arera stabilisce che, per poter beneficiare del bonus, l'..., quando arriva il tetto al prezzo in autostrada Inoltre nel cdm di ieri, proprio in risposta i dubbi sulla crescita dei prezzi riscontrata nei distributori presenti sulla rete autostradale, ...ITALIA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto ad hoc contenente norme per aumentare la trasparenza sui prezzi dei carburanti. Il monitoraggio ...Il deputato siciliano Vincenzo Figuccia lancia l’allarme riguardo l’aumento dei prezzi dei carburanti, sostenendo che questo aumento costerà alle famiglie siciliane tra i 2 e i 3mila euro all’anno. Se ...