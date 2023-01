Benzina | cosa cambia | dal price cap in autostrada all' obbligo di esporre il prezzo medio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Obiettivo "trasparenza". Per fermare la corsa dei prezzi die gasolio, il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato ieri sera in consiglio dei ministri un decreto...

la Repubblica

...792 centesimi per il prezzo della, che si attesta ora a 1,812 euro al litro , e di 16,029 ...audiolibri di Dario d Elia Il cinema sta morendo e forse è solo colpa nostra di Giulio Zoppello...... dopo una lunga gavetta fatta di un umile lavoro a una pompa die una dieta fatta di ...e audiolibri di Dario d Elia Il cinema sta morendo e forse è solo colpa nostra di Giulio Zoppelloci ... Cosa sono le accise sulla benzina e cosa finanziano davvero “È una scelta che io rivendico”. Giorgia Meloni interviene sulle polemiche per la mancata conferma del taglio delle accise sulla benzina e in un video difende le scelte del suo governo. “Abbiamo ...A causa degli alti prezzi del carburante, il governo italiano vuole regolamentare più da vicino gli operatori delle stazioni di servizio. Devono ...