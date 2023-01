Benzina | Codacons | gasolio in autostrada anche oltre i 2 | 5 euro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA – I listini dei carburanti continuano a mantenersi su livelli elevatissimi, al punto che inil prezzo delin modalità servito supera in molti distributori i 2,4al litro, sfondando sulla A14 il tetto dei 2,5. Lo denuncia il, che sta monitorando l’andamento dei listini al dettaglio. In base agli ultimi prezzi comunicati negli ultimi due giorni dai gestori al Ministero delle imprese, sulla A1 la verde arriva a costare 2,369al litro col servito, il2,449. Situazione analoga sulla A4 dove un litro diarriva a 2,384, il diesel 2,459. Presentato l’esposto all’Antitrust. L'articolo L'Opinionista.

