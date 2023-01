Benevento | Gilardino apre uno spiraglio per la cessione di Coda

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa telenovela Massimosi arricchisce di un nuovo capitolo. Alla vigilia del ritorno in campo del Genoa, domani sera contro la Roma in Coppa Italia, Albertonon ha chiuso la porta a una possibile partenza dell’attaccante originario di Cava de’Tirreni, annunciato titolare contro i giallorossi di Josè Mourinho. “Penso sinceramente alla gara di domani e dice chegiocherà dall’inizio. Dovrà fare una prestazione durante la quale dare una mano ai compagni, chiedo solo quello. Deve essere focalizzato su quello, non deve essere ossessionato dal gol ma deve giocare per i compagni. Questo è fondamentale” sono state le parole dell’ex attaccante della Primavera del Grifone, promosso sulla panchina della prima squadra ligure dopo l’esonero di Blessin. Il campione del mondo 2006 ha proseguito parlando ...

La Repubblica

... Reggina e soprattutto. Le possibilità che ciò avvenga sono tuttavia pochissime . D'... imitati a più riprese dal tecnico Alberto, dichiaratamente intenzionato a rilanciare il ...... invece, è in forza proprio al, ma i campani potrebbero accettare di lasciarlo partire a causa del suo scarso rendimento sottoporta: fin qui nessun gol in 9 apparizioni. Alberto, ... Missione Gilardino: il suo Genoa parta meglio di quello di Blessin Un campionato nel campionato, la sfida incrociata tra i campioni del Mondo. Inzaghi e Grosso in carica da inizio campionato, nel corso dell'annata sono subentrati anche Cannavaro ...Massimo Coda può tornare al Benevento. Come spiegato dal quotidiano Mattino, l'attaccante del Genoa sta infatti spingendo per tornare in Campania e avrebbe incaricato il procuratore di avviare ...