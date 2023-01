Belvedere del palazzo regionale da record | 30mila visitatori nel periodo natalizio

Travelnostop.com

... al Ristorante ai Canonici di Barbarano Mossano e all'Agriturismodi Villaga. Chi vuole, invece, vivere una vera e propria full immersion tra i sapori"ranpussolo" non può perdersi le ...Il rampollo di casa Beckham è entrato nel secondo tempo contro l' Erith &in occasionematch in London Senior Cup . La presenza di David Beckham ha tuttavia suscitato la curiosità degli ... Boom di visitatori al Belvedere del Palazzo della Regione Boom di presenze con 4.000 accessi nel giorno della befana. Bilancio positivo anche per 'giocattolo sospeso' e villaggio di pinocchio ...Accolta la richiesta della Dda, che nell'inchiesta svela l'operatività della cosca dei Corigliano-Comito dipendente dall’articolazione di Belvedere Spinello ...