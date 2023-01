Bellucci-Darderi in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mattiadovrà vedersela con Lucianoin occasione dell’ultimo turno delledell’. L’Italia è già certa di avere almeno un altro rappresentante nel main draw: si tratta del vincitore del derby tra i giovani, che sognano il debutto a livello slam. Mattia ha sconfitto finora Wu e Passaro, mentre Luciano ha estromesso Ficovich e Sweeny. I due non si sono mai incontrati in un match ufficiale. Secondo i bookmakers, scenderà in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MASCHILE La sfida traè in programma nella giornata di giovedì 12 gennaio, come secondo match a partire dalle ore 00.00 ...