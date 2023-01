Belen Rodriguez | frecciatina velenosissima ad Antonino Spinalbese | riguarda la piccola Luna Mari

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)pubblica delle storie sul suo profilo Instagram in compagnia della sua splendida bambina e manda unaad. Dopo una storia storia durata uno schioppo di dita,ha ora finalmente ritrovato la felicità con il suo Stefano De Martino. La donna ha confessato a Verissimo di amare profondamente il conduttore Rai soprattutto perché oltre che rivolerla nella sua vita con Santiago, per lui la presenza di un nuovo membro, laMarì, non è mai stato un problema. La bambina diè stata accolta a braccia aperte da De Martino che ora ha riunito la famiglia e tratta lacome se fosse sue. Ad agosto 2022 ...

Fanpage.it

Con i figlie Stefano De Martino scoprono la semplicità di rilassarsi in un ...Il conduttore del programma cult di Italia 1, in coppia con, in diretta tv, nel suo monologo sui padri separati, racconta tutto il dolore provato per il difficile rapporto con l'ex ... Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo Natale a Napoli fuga in montagna con Santiago e Luna Marì Con i figli Belen Rodriguez e Stefano De Martino scoprono la semplicità di rilassarsi in un agriturismo Il Natale festeggiato a Napoli e poi Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono rilassati con ...Dopo la mega villa a Posillipo con vista mare, Stefano De Martino ha acquistato un tram storico a Napoli: cosa intende farci