(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio adagio valido per qualsiasi sport. Non fa eccezione il padel, disciplina nella quale la chimica tra i due giocatori e l'intesa a occhi chiusi hanno ...

L'incrocio più intrigante è quello tra Augustin Tapia, Arturo Coello, Fernando Belasteguin eGutierrez: i due super veteranigiocheranno insieme, così come Tapia e Coello, ragazzi ...Campioni La prima notizia è chenon aveva mai vinto in Messico. Gli è servito il Club Sonoma ... lui e Coello hanno portato a casa il trofeo in un'ora e mezza controGutierrez e Agustin ... Bela-Sanyo, Tapia-Coello, Di Nenno-Stupaczuk: quante coppie nuove tra i big Intoccabile il duo Galan-Lebron, leader mondiale sia nel World Padel Tour che nel ranking Fip. Grandi manovre e rivoluzioni per insidiare il loro trono ...