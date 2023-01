Beautiful anticipazioni | Eric euforico ma è Donna ad accendere i bollenti spiriti Quinn trema

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La saggiasi è resa conto cheera particolarmente eccitato quando è tornato a casa ma che la sua euforia si è spenta quando sono arrivati alla fase più importante del rapporto…Capirà che il problema non è dima di qualcosa che non funziona tra loro? Perchè il Forrester sembra averlo capito…Ledici rivelano che nella puntata di domani, 12 gennaio 2023,prenderà coscienza di quello che sta succedendo e forse comprenderà che nel rapporto con la Fuller c’è qualcosa che non va. Nel frattemposembra essere sconsolata visto che lo stilista ha fatto la sua scelta ma Brokke continua a credere che per la sorella minore, ci siano ancora delle possibilità e non demorde. Del resto è disposta a tutto pur di vedere ...