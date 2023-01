Bayern Monaco | carriera a rischio per Neuer | si stringe per Sommer

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilvuole chiudere per l’arrivo di Yanndopo il grave infortunio subito da ManuelSecondo quanto riportato nell’edizione odierna di SportBild, l’infortunio di Manuelpreoccupa il. Il club bavarese teme infatti che la frattura della tibia possa rappresentare la fine dellaad alti livelli del portiere tedesco. Per questo sono continui i contatti con il Borussia Mönchengladbach per Yann. Ilha già offerto 4 milioni di euro per lo svizzero in scadenza a giugno e l’impressione è che la trattativa si possa chiudere a breve per circa 6 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.