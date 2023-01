Battibecco tra Luca Onestini e Dana | “Stai prendendo un abbaglio devastante”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)e l’episodio degli occhiali da sole: il VIP dopo l’accaduto si confronto conSaber. Ecco cosa è emersonelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip ha affrontato un confronto con la gieffinaSaber. Dopo l’episodio degli occhiali da sole dispariti e poi ritrovati,si è ritrovata al centro di una nuova polemica. I due gieffini nella Casa hanno affrontato un chiarimento in merito alla questione. Leggi anche –>Saber si rivolge al GF e vorrebbe denunciare due VIP: le parole diIl confronto tra i due VIP… Nella zona beauty della Casa,affrontano un confronto. “Sono andata via solo perchè non mi piace che ...

Today.it

Una foto sexy su Facebook , meglio toglierla se si ricopre un ruolo istituzionale Ilsocial èdue colleghe dell'amministrazione comunale di Volpiano , in provincia di Torino . Maria Grazia Bigliotto , consigliere comunale di minoranza, ha postato una foto con gonna e ...Lo scontroClaudia Gerini e Tommaso Zorzi è statole cose più commentate sui social. Ilera già stato raccontato in conferenza stampa durante la presentazione del programma da ... Boomerissima, scontro tra Zorzi e Gerini: "Se devi accusare no...". Marcuzzi: "Pensavo a un programma più scanzonato" Una foto sexy su Facebook, meglio toglierla se si ricopre un ruolo istituzionale Il battibecco social è tra due colleghe dell'amministrazione comunale di Volpiano, in provincia di ...Nel nuovo show di Rai Due l'attrice e la conduttrice si baciano al termine di una esibizione sulle note di "They Don't Care About Us" ...