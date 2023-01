Basta fango dalla sinistra | Rocca passa al contrattacco

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «». Dopo giorni in cui ha preferito non rispondere agli attacchi personali, Francescodecide di rispondere colpo su colpo. Sia sul suoto giovanile, sia sul proprio rapporto con il fratello, che attraverso alcuni post sui social (ripresi da alcuni quotidiani) non ha risparmiato allusioni nei confronti del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.sui rapporti con il fratello preferisce glissare: «è una questione privata, familiare, non abbiamo rapporti da anni», spiega a margine della conferenza stampa con Alternativa Popolare, partito che ufficializza il sostegno alla sua candidatura a governatore. L'ex presidente della Croce Rossa, però, non ci sta a subire attacchi personali ...

Il Tempo

Il Daspo ormai nonpiù . Come deterrente non funziona: ci vuole altro. Gli estremisti del ... Una delle sciarpe con i colori della Lazio è stata stesa a terra, zuppa di pioggia, sporcata di. ......non ho mai temuto di sporcarmi i pantaloni (è vero però che sulle scarpe qualche schizzo di... Sì, perché il vero valore aggiunto di questa batteria è il fattore che sia estraibile!avere a ... Regionali Lazio, Rocca al contrattacco: "Basta fango dalla sinistra" Vito Iacono è uno dei pochi politici locali che non ha problemi a trattare di argomenti che non siano legati al suo comune. Dice la sua, interviene, aggiunge, amplia il dibattito. Crede nella partecip ...“C’è un’intera categoria di professionisti della sanità, fatta di manager, medici, infermieri e altri professionisti che per mesi si è trovata a fronteggiare una pandemia senza precedenti, misurandosi ...