Basket | Trento cede in EuroCup nella trasferta a Patrasso contro il Promitheas

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ottava sconfitta stagionale inper la Dolomiti Energia. La squadra di Lele Molin resta nona nel girone B, con all’attivo due sole vittorie, dopo la sconfitta appena maturatail, in Grecia. 84-71 il punteggio finale a favore del club guidato da Ioannis Christopoulos, che ha appena acquisito l’ex di turno Dustin Hogue (non molto utilizzato per la verità). 17 i punti di George Conditt IV, 16 quelli dell’ex Capo d’Orlando Arnoldas Kulboka per gli ellenici, mentre ai trentini non bastano i 15 di Drew Crawford, i 14 di Diego Flaccadori e la sequenza 10-4-6 di Matteo Spagnolo. Prima fase di gara equilibrata per due minuti, poi arriva la sfuriata delcon Kulboka, Conditt e Thomasson che firmano 16-7 e necessità di timeout per Molin non ...