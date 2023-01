Basket | Nba | i Magic di Banchero vincono a Portland

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 11 gen. - (Adnkronos) - Successo esterno dei(16-26) di Paolocontro i Blazers (19-21) per 109-106. Franz Wagner segna 29 punti, Wendell Carter Jr. ne aggiunge 20 con 10 rimbalzi e Orlando conquista un importante successo in back-to-back in trasferta su un campo difficile come quello di, resistendo alla rimonta dei padroni di casa dopo essere stati in vantaggio anche di 19 lunghezze nel corso del primo tempo. Decisivi i liberi a bersaglio nel finale firmati da Markelle Fultz (18 punti con 7/8 al tiro), con i padroni di casa che sbagliano la tripla del potenziale pareggio sulla sirena.resta in campo per 38 minuti, litiga un po' con la partita e con il canestro avversario, ma riesce lo stesso a ritagliarsi un ruolo determinante in un ...