Basket femminile | Virtus Bologna | finale fatale a Bourges Le francesi quasi chiudono l’Eurolega delle bianconere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sconfitta dolorosissima per lain Eurolega. Nella nona giornata, la squadra di Giampiero Ticchi non riesce a espugnare il campo del Tango, e può ancora una volta recriminare per questo 79-74, perché tra questa partita, quella d’andata e le due con Valencia avrebbe potuto cogliere quattro vittorie, con cui sarebbe stata in piena corsa per un quarto posto ormaiimpossibile da raggiungere. Doppia doppia per Iliana Rupert con 18 punti e 10 rimbalzi, Cheyenne Parker tocca quota 20; per le vincitrici 19 di Laetitia Guapo. Parte subito bene la, con Laksa e Rupert che colpiscono dall’arco, solo per vedere l’esperienza di Godin fare da perno per i punti suoi o di Anderson e di altre per l’8-9. Parker prova a far andare via di nuovo le ospiti. Le ...