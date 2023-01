Barcellona | Xavi | “Se non vinco nemmeno quest’anno | mi uccidono”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Ho la stessa voglia di vincere che avevo il primo giorno. Sono qui per vincere titoli; se non vinciamo niente, mi. È così. Abbiamo un titolo a soli quattro giorni da noi. Ho una voglia tremenda di vincere un trofeo da allenatore, dobbiamo crederci. Per me e per i miei giocatori, anche loro è da un po’ che nonno ed è ora che tornino a farlo”. Cosìpresenta la sfida trae Real Betis, valida come seconda semifinale della Supercoppa spagnola, di scena in Arabia Saudita. Paese in cui è appena sbarcato Cristiano Ronaldo: “Si renderà conto che è andato in un campionato competitivo. Ogni squadra ha sette/otto stranieri, c’è un’ottima squadra come l’Al Nassr, ma anche l’Al Hilal e l’Al Ittihad, è un bel campionato. Non sarà facile, ma ...

Napoli Magazine

... secondo quanto riportato da ' Mundo Deportivo ', è il. I catalani avrebbero già in mente di mettere sul piatto un'offerta importante per convincerlo a trasferirsi alla corte dia ...In coppa, però,è andato avanti col brivido: solo 4 - 3 ai supplementari in casa dell'Intercity, squadra di terza divisione. I PRECEDENTI Betis esi sono affrontati una sola volta ... BARCELLONA - Xavi: "In Arabia non sarà facile per Cristiano Ronaldo" Arabia Saudita al centro del calcio. Dall'arrivo di Cristiano Ronaldo alle supercoppe di Spagna e Italia in terra saudita. In programma per questa settimana quella spagnola. Già arrivate le squadra in ...Le parole di Xavi sull'arrivo in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo: "Non sarà una passeggiata" Arabia Saudita al centro del calcio. Dall'arrivo di Cristiano Ronaldo alle supercoppe di Spagna e Itali ...