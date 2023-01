Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme? «Si stanno frequentando» | rivelazioni scottanti sulla nuova coppia

Il Tempo

Conduttrice, attrice e anche professoressa:scelta come docente dell'Università. La prima lezione il prossimo 23 gennaio.può essere considerata una vera e propria stakanovista. Sempre in video con Pomeriggio ...Qualche giorno fa, il magazine Diva e Donna ha sganciato un clamoroso gossip sulla nota conduttrice Mediasete l'imprenditore piemontese Flavio Briatore , sorpresi insieme in un hotel di lusso a Milano.e Flavio Briatore si starebbe frequentando: la conferma I due, cercando di ... Barbara d'Urso sale in cattedra all'università