Bando dell’Agenzia delle Entrate | cessione a titolo gratuito di PC | PC portatili | Server

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’Agenziaintende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC), non più utilizzabili per le attività. Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenziaeffettuerà lastesse aagli enti che ne faranno richiesta. La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenzia.it entro le ore 12.00 del giorno 3/2/2023.Tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli ...