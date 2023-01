Bandi Psr | Coldiretti Campania | “Regione apre a modifiche”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude con una riapertura di dialogo il Tavolo Verde convocato questa mattina presso l’Assessorato all’Agricoltura della. Accolta la richiesta di, rappresentata dal presidente Gennarino Masiello e dal direttore Salvatore Loffreda, di intervenire al più presto sul taglio verticale che emerge daipubblicati ai primi di gennaio 2023, con riduzioni che arriverebbero in alcuni casi anche al 70-80% rispetto allo scorso anno. “Apprezziamo la disponibilità dell’assessore Caputo ad una rimodulazione degli importi – dichiara il presidente Masiello – rispetto a quelli previsti neipubblicati. In un momento di difficoltà, che vede da una parte la riduzione dei fondi della PAC (politica agricola comune) da parte ...

DANNI DAL CONFLITTO IN UCRAINA: APERTI I TERMINI DELLA MIS. 22VENETO Scadenza bando: 23 gennaio 2023 Con la presente comunichiamo che la Giunta regionale, con ... ha disposto l'apertura dei...Con l'approvazione dei primi 11 interventi su temi agroambientali del nuovoviene così data la possibilità di accedere astrategici: dalla lotta integrata all'agricoltura biologica, dalle ... Lavoro, Coldiretti Emilia-Romagna: "Bene bandi Psr per 150 milioni di euro" La nuova programmazione inizia subito, perché la campagna 2023 è riferita all'anno solare. Gli impegni presentati nelle domande di adesione ai vari interventi dovranno preventivamente e obbligatoriame ...Con l’approvazione di 11 bandi in materia di ambiente e clima si avviano ufficialmente gli interventi del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2023 – 2027 ...