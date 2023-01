Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il settore automobilistico ha registrato negli ultimi anni "a livelli", con margini operativi medi di circa l'8,5% all'anno. A spingere al rialzo la redditività sono stati, innanzitutto, i prezzi sempre più alti legati alla crescente attenzione che i costruttori hanno riposto sui modelli premium e su canali più redditizi per annullare gli effetti della scarsità dei materiali dovuta alla pandemia e della successiva carenza di semiconduttori. Tuttavia, secondo una nuova ricerca della società di consulenza, nei prossimi anni aumenteranno le pressioni sulleil mondo delle quattro ruote andrà incontro una contrazione dei profitti.difficili. "Dopo un anno nero per il settore, anche se non per leautomobilistiche, per i ...