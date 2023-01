(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Salvatorefa iper ilBereszynski, infatti non si spiegalo haSalvatoreha apprezzato il lavoro di Cristianoin fase di mercato con l’acquisto di Bartosz Bereszynski. L’ex centrocampista del Napoli, ora apprezzato opinionista e consulente di mercato, ha espresso il suo parere nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda sulla emittente televisiva Tele A e ritiene che il calciomercato del Napoli è quasi chiuso: “Il mercato degli azzurri potrebbe essere già chiuso con l’acquisto di Bartosz Bereszy?skivice Giovanni Di Lorenzo. Potrebbe forse arrivare un sostituto di Stanislav Lobotka, ma per il momento c’è il centrocampista ...

Bagni: "Complimenti Giuntoli, grande colpo: come lo ha convinto" Salvatore Bagni, nel corso del suo intervento in televisione, ha commentato le ultime mosse di mercato del Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.