Baby box | il regalo della Finlandia ai neo genitori che piace al mondo intero

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’arrivo di un figlio è l’esperienza più intensa e ingombrante nella vita di un genitore. Le emozioni che ci si ritrova ad affrontare sono tantissime, così come sono molti i cambiamenti di abitudini che stravolgono e sconvolgono la quotidianità. Una rete di supporto, che si stringe intorno alle neo mamme e ai neo papà, risulta sempre più fondamentale per iche si trovano ad affrontare questa meravigliosa sfida. Alcuni Paesi, questo, lo hanno capito già da tempo, aiutando in maniera concreta iin modi e maniere differenti. Lo ha fatto anche lache, come sappiamo, è un territorio pionieristico in questo senso, grazie all’attuazione di politiche interne che rendono questo Paese a misura di famiglia. È proprio dalla Nazione del Nord Europa, che infatti, arriva labox. Uno splendido ...