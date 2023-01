Avatar | La via dell' acqua sfiora i 2 miliardi | James Cameron | Siamo stanchi di stare col culo sul divano!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023): La viasta per raggiungere i duedi incasso globale e il registacelebra il risultato scagliandosi contro lo streaming- Mentre: La viasi avvicina alla soglia dei 2di dollari al botteghino mondiale,celebra la voglia di ritorno al cinema degli spettatori in un'era di dominioo streaming.ha parlato con Variety durante l'Official Digital Pre-Show per i Golden Globes, commentando in maniera colorita il predominio al botteghino del sequel di: ": La via ...

Spietati

CINEMA TELEVISIONE CINEMA MIGLIOR FILM - DRAMMATICO: Ladell'Acqua (Walt Disney Studios Motion Pictures) Elvis (Warner Bros) The Fabelsman (Universal Pictures) VINVITORE Tàr (Focus ...Miglior film drammatico "The Fabelmans" di Steven Spielberg ": Ladell'acqua" di James Cameron "Elvis" di Baz Luhrmann "Tár" di Todd Field "Top Gun: Maverick" di Joseph Kosinski Miglior ... AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA Avatar: La Via dell'Acqua è approdato al cinema il 14 dicembre 2022, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Durante i Golden Globes 2023, che si sono tenuti martedì 10 gennaio 2023, parlando c ...Una giovane giornalista, nervosa per la sua prima intervista, ha avuto la fortuna di imbattersi nella disarmante gentilezza di Kate Winslet. Il video è subito diventato virale sul web.