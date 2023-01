Autonomia | A Fontana | ' è prevista da Costituzione ed è opportunità per tutti'

Sky Tg24

"Bossi frena i suoi entusiasmiha sancito che la Lega sarà unita al mio fianco. E il Carroccio non ha mai mollato quelli che sono i nostri temi: io sono cinque anni che parlo di". ...Quanto a, ha evidenziato come il suo partito non abbia 'mai mollato' in questi anni sulle sue battaglia, prima tra tutte quella sull'. Il governatore lombardo ha poi ricordato che ... Elezioni regionali in Lombardia, il primo confronto (indiretto) tra i candidati Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Partendo dal presupposto che la riforma sull’autonomia non è altro che l’applicazione di una parte della Costituzione italiana, e questa è una premessa che bisogna sempr ...Il candidato del centrosinistra domani a Cremona: vertice con categorie economiche e sindacati poi l’incontro aperto con la città. Fontana: «I bossiani con me». E Moratti attacca il centrodestra ...