Auto e rifiuti abbandonati | sequestrato uno stabile nel Napoletano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMobili, materassi e 4vetture: questi irinvenuti all’interno di unodisabitato in via Luigi Capone, ad Afragola, dai Carabinieri della Compagnia di Casoria insieme ai militari del Gruppo di Castello di Cisterna ed ai Carabinieri forestali di Napoli, durante un servizio di prevenzione e contrasto ai roghi di. Al termine degli accertamenti i militari hanno proceduto al sequestro dell’area e riaffidato le 4vetture ai legittimi proprietari che sono stati sanzionati per un importo totale di 13154 euro. Levetture, anziché essere rottamate, erano state abbandonate indiscriminatamente in quel terreno senza copertura assicurativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

