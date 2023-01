Auto | de Meo | ' industria centrale | su elettriche più avanti dei governi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono convinto che l'resti fondamentale per l'Europa. E il 30 per cento di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo dipendono dall'mobilistica". Così l'amministratore delegato di Renault Luca de Meo, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Poi - sottolinea - per ogni posto di lavoro che creo all'interno dell'azienda, ne nascono sei o sette fuori, come indotto. Il contributo dell'è decisivo in termini di innovazione e valore aggiunto, e noi europei possiamo eccellere nel settore premium, il più importante". Sul tema della centralità dell'in tempi di crisi climatica ed energetica, osserva il patron del colosso francese,"non può esserci un solo 'piano A' deciso dai, le soluzioni tecniche possono essere tante e ...