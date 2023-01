Australian Open 2023 | sorteggio | chi evitare e chi sperare per Sinner e Berrettini Rischio ottavi da incubo

Virgilio Sport

Dopo un 2022 all'insegna della rinascita, Marin Cilic è costretto nuovamente a fare i conti con i problemi fisici. Arrivano, infatti, brutte notizie per il croato, che tramite i social ...Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Lucrezia Stefanini sono al turno decisivo delle qualificazioni degli, che si stanno disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Arnaldi, n.134 Atp, ha rischiato grosso contro l'australiano Alex Bolt, n.630 del ranking, al quale ha dovuto ... Djokovic, tensione verso gli Australian Open: la difesa di un ex numero 1 Non un periodo molto fortunato per il croato Marin Cilic. Il tennista balcanico desiderava presentarsi agli ormai imminenti Australian Open (16-29 gennaio) al meglio della propria condizione in un tor ...Dopo la bella vittoria con Lukas Rosol (ex 26 del mondo), Francesco Passaro perde il derby con Mattia Bellucci per 7-6 (5), 6-3 al secondo ...