Australian Open 2023 | Novak Djokovic | “Ho problemi al tendine del ginocchio sinistro”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un campanello d’allarme.aveva in mente di regalare qualcosa di speciale, calcando il campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), e di affrontare in una sorta di allenamento/esibizione il russo Daniil Medvedev, ma un problema fisico l’ha costretto ad alzare bandiera bianca. L’incontro che sarebbe dovuto durare 75 minuti, tenutosi con arbitro e tifosi che hanno acquistato un biglietto per assistere e il cui ricavato della vendita sarà poi devoluto allaTennis Foundation per i suoi progetti benefici, è terminato dopo 36? per un dolore aldeldi Nole. Una problematica che si era già palesata nel corso della semifinale dell’ATP di Adelaide 1 proprio contro Medvedev, vinta dal serbo in un torneo che poi l’ha incoronato (successo ...

Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni maschili degli, primo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Arnaldi, n.134 ATP e 22testa di serie delle "quali", ha annullato un match - point contro l'..., un ritiro ufficiale a paura per Djokovic: 'La salute viene prima di tutto'. Ecco le ultime in vista del primo Slam della stagione La fase di avvicinamento all'è ormai ... Un altro ritiro per Naomi Osaka Un campanello d’allarme. Novak Djokovic aveva in mente di regalare qualcosa di speciale, calcando il campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), e di affrontare in una sorta di allenamento/e ..."Fisicamente adesso sto bene. Spero sinceramente che gli Australian Open si rivelino positivi per un buon inizio di 2023". Dopo una stagione di riassestamento, Dominic Thiem è pronto a riprendersi ciò ...