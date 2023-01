Australian Open 2023 | Jannik Sinner rinuncia al Kooyong Classic | l’altoatesino si allena per lo Slam

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nienteperha deciso di non prendere parte dal torneo di esibizione di scena a Melbourne (Australia), preferendo l’mentoo in vista dell’inizio degliche si terranno sempre nella capitale dello Stato di Victoria. L’azzurro, condizionato da un piccolo problema all’anca nei quarti di finale dell’ATP di Adelaide 1, ha scelto quindi di concentrarsi nella preparazione per lo, il cui inizio è previsto il 16 gennaio, con l’obiettivo di essere pronto per gli incontri delle due settimane sul cementoo.è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare e, probabilmente, ha scelto la via della ...

Con un tweet, Marin Cilic ha comunicato che non potrà essere al via dell'Happy Slam: 'La salute viene prima di tutto'. Musetti sale di un posto come testa di serie L'2023 dovrà fare a meno non solo del numero uno del mondo a livello maschile, Carlos Alcaraz (in una maniera decisamente sfortunata ) ma anche del finalista dell'edizione del 2018, ...Pugno di ferro degli organizzatori dell'sulle eventuali contestazioni dagli spalti per Novak Djokovic, espulso dal paese nel 2022 per il suo status di non vaccinato. Gli spettatori che fischieranno o insulteranno il serbo, ... Un altro ritiro per Naomi Osaka Campanello d’allarme per Novak Djokovic Lo vedremo. Il serbo, tornato a calcare il campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) per affrontare in una sorta di allenamento/esibizione il russo ...Dominic Stricker, Leandro Riedi e Simona Waltert volano al terzo e ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Out Laaksonen.