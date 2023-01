Australian Open 2023 | i favoriti del tabellone maschile Djokovic a caccia della rivincita | mai sottovalutare Nadal | Medvedev | Tsitsipas e Ruud terzi incomodi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Solo quattro giorni all’inizio dell’, primo torneo dello Slam di questo. Saranno due settimane di passione sul GreenSet del Melbourne Park, con la Rod Laver Arena che il prossimo 29 gennaio applaudirà a scena aperta il vincitore del torneo. E tra chi punta a questo traguardo c’è un nome che spicca su tutti, quello di Novak. Il brutto episodio del 2022, quando provò ad entrare in Australia senza avere la vaccinazione al Covid-19 e, dopo due settimane di tira e molla, venne espulso per tre anni dal paese oceanico, è ormai alle spalle. Ma sappiamo bene come Nole sia un uomo che, tra le altre cose, sa nutrirsi dello spirito di rivalsa che gli arde dentro e lo rende benzina per il suo motore. E le motivazioni per lui ci sono: ‘vendicarsi’ del trattamento dello scorso anno, diventare il primo ...

Il Post

È unche parla tanto italiano per Mattia Bellucci , che ha ottenuto la sua seconda vittoria nelle qualificazioni e ora gli manca un solo gradino per accedere al tabellone principale del ...Ajla Tomljanovic, è evidente: sono sulla stessa lunghezza d'onda Ma come si sta preparando la Tomljanovic all'Qual è l'arma segreta che intende sfoderare per metter paura alle sue ... Un altro ritiro per Naomi Osaka Un momento molto complicato per Camila Giorgi. La 31enne marchigiana si avvicina agli Australian Open 2023 tra tanti dubbi e non pochi pensieri riguardanti vicende extra-agonistiche. Alla fine della f ...Nel cuore della notte italiana è scattato il secondo turno delle qualificazioni femminili degli Australian Open 2023 di tennis, primo Slam stagionale: impegnata l’unica italiana vittoriosa ieri, Lucre ...