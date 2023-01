Aumento di pensione 2000€ | forte sorpresa nel 2023 | novità Meloni | cifre definitive

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Con la nuova legge di bilancio è stato approvato l’delle pensioni ma vediamo come funziona questoche in alcuni casi può essere veramente. In linea di principio undelle pensioni proporzionato all’inflazione si ha tutti gli anni. Infatti tutti gli anni a gennaio c’è la cosiddetta perequazione. Proprio la perequazione dell’assegno dellaconsente proprio al pensionato di avere unapiù adeguata agli attuali costi della vita.pensioni (I Love Trading)Tuttavia normalmente la perequazione all’inflazione è molto bassa. Infatti la perequazione all’inflazione tiene conto proprio dell’entità dell’inflazione e da tanti anni ormai l’inflazione era bassissima. Quindi la perequazione che da anni si riceveva a gennaio era quasi ...