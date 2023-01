Aumento del prezzo dei carburanti | controlli della Guardia di Finanza

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Comando Generaledi, a partire dal marzo 2022 – in concomitanza con l’deldel gas, dell’energia elettrica e dei– ha, tra l’altro, dato disposizioni ai Reparti per implementare il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante e dei depositi commerciali, rivolgendo particolare attenzione alla dinamica dell’andamento dei prezzi nella fase di variazione delle aliquote di accisa e alla necessità di riscontrare la regolare comunicazione dei prezzi applicati per tipologia di carburante al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nonché la corretta esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati e la corrispondenza con quelli effettivamente praticati. Nel corso del 2022, sono stati ...