Aula del Senato approva decreto Ucraina con 125 sì

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'delhato il ddl di conversione in legge del185/2022 che rinnova per un anno il mandato al Governo per proseguire le forniture militari all'. Hanno votato a favore ...

Agenzia Nova

"Questo decreto aiuta l'Ucraina a difendersi", ha affermato il senatore Pierferdinando Casini annunciando, in, il voto favorevolegruppo Dem al provvedimento. .L'Senato ha approvato il ddl di conversione in leggedecreto 185/2022 che rinnova per un anno il mandato al Governo per proseguire le forniture militari all'Ucraina. Hanno votato a favore ... Decreto Ucraina: l’Aula del Senato approva la proroga dell’invio di armi a Kiev Trento – Lunga discussione in Consiglio sul nuovo ospedale di Cavalese nella seduta straordinaria chiesta dalla minoranza. Il presidente della Giunta ha ribadito che la soluzione della finanza di pro ...Come hanno specificato poi fonti del gruppo M5s, i senatori del Movimento hanno votato No, come quelli di Verdi-Sinistra italiana che avevano annunciato la loro contrarietà in Aula. Il Pd, invece, ha ...