Attivo il Punto Prelievi di Humanitas Gavazzeni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Da lunedì 9 gennaio 2023gestisce il Centropresso il Poliambulatorio Fortimed di Azzano San Paolo, in via Cremasca 24.di Azzano San Paolo Neldel Poliambulatorio Fortimed, è possibile effettuareed esami di laboratorio da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 10 sia con il Servizio Sanitario Nazionale che in regime privato senza appuntamento, quindi ad accesso libero. Ritiro referti I referti sono consultabili online o possono essere ritirati presso ilstesso, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12. Ilè convenzionato con i principali fondi assicurativi.