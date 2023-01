Attivista Ultima generazione Ficicchia in Tribunale. Pm chiede un anno di sorveglianza 'semplice'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) - Il pubblico ministero ridimensiona la richiesta della 'speciale'. Il 20enne a processo a Milano, per diverse azioni di protesta non violenta in tutta Italia, come blocchi stradali e l'...

Agenzia ANSA

- Il pubblico ministero ridimensiona la richiesta della 'sorveglianza speciale'. Il 20enne a processo a Milano, per diverse azioni di protesta non violenta in tutta Italia, come blocchi stradali e l'...Nell'agganciarci a quest'ultimo punto non possiamo non citare Detroit: Become Human ,fatica ... un detective, una collaboratrice domestica e unrivoluzionario. Il viaggio ci porta ... Pm, per attivista Ultima generazione sorveglianza 'semplice' Sono iniziate le operazioni di sgombero a Lützerath, le cui case verranno demolite per fare spazio a una gigantesca miniera di carbone ...Il pubblico ministero ridimensiona la richiesta della "sorveglianza speciale". Il 20enne a processo a Milano, per diverse azioni di protesta non violenta in tutta Italia, come blocchi stradali e l'imb ...