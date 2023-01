Atti persecutori su Instagram | minorenne inibito dai social in Irpinia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUtilizzava sunumerosi profili per offendere, denigrare ed anche minacciare una giovane della provincia di Avellino che non cedeva alle sue avances. Un 17enne di Salerno è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare del Tribunale per i minorenni che, su richiesta della Procura, inibisce al giovane la frequentazioneva dei. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia postale della Questura di Avellino a cui la vittima deglisi era rivolta dopo le reiterate e continue aggressioni virtuali del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

