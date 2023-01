Attenzione alla revisione del Patto di stabilità

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come preannunciato su questa testata il 12 novembre scorso, sono iniziate discussioni sulle linee-guida della Commissione europea per la riforma deldi Crescita e di. Le linee-guida confermano nei fatti le indicazioni circolate in queste settimane a Bruxelles. L’obiettivo dell’esecutivo comunitario è di rendere ilpiù facile da rispettare e da far rispettare, dopo che per anni molte delle sue regole sono state platealmente ignorate (a cominciare dregola di una riduzione di un ventesimo all’anno del debito in eccesso). Il “” originario fissa – come è noto – un rapporto debito/Pil massimo pari al 60% del Pil e un rapporto disavanzo massimo pari al 3% del Pil. Se il livello di indebitamento viene superato, 1/20 della differenza tra valore effettivo e valore target deve ...