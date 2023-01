Attentato alla Gare du Nord | panico nel cuore di Parigi | fermato l' aggressore

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un uomo con un'arma da taglio ha aggredito alcune personestazione ferroviaria di, ladu. In sei sono rimaste ferite, tutte in modo lieve. L', a sua volta ferito, è statoe arrestato. Non ci sono ancora notizie confermate sulle motivazioni del gesto violento. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha ringraziato le forze dell'ordine intervenute per la "reazione coraggiosa ed efficace".

Il Sole 24 ORE

... "Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale peruviana condanna l'contro una ... Prosegue la nota: "Come pastori, porgiamo a voi le nostre più sentite condoglianze ai parenti e...... ancora non è chiaro se si tratti di undi matrice terroristica. Il ministro dell'Interno francese Darmanin, che si è subito recatoGare du Nord, si è complimentato con le forze di ... Parigi: attacco alla stazione Gare du Nord, diversi feriti «non gravi»