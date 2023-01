Attentato a Parigi | uomo assale 6 persone con un coltello

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Questa mattina alle 6:45 alla Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie di, unche ha ferito in modo lieve 6e, da quanto si apprende da fonti della polizia, avrebbe usato un punteruolo come arma. Un poliziotto ha reagito all'attacco mentre non era in servizio, e avrebbe ferito l'assalitore prima di essere raggiunto da alcuni colleghi in divisa. Successivamente l're è stato trasportato in ospedale e si troverebbe in prognosi riservata per un proiettile che l'ha raggiunto al torace. Fra i sei feriti, secondo quanto si apprende, c'è anche un poliziotto delle dogane, presente alla stazione.