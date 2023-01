Attacco alla Gare du Nord di Parigi | 5 accoltellati Arrestato un uomo

Corriere della Sera

Diverse persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un coltello alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi: lo ha reso noto la polizia. Un uomo è stato arrestato questa mattina nella stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. L'attacco è avvenuto l'11 gennaio prima delle 7. L'aggressore è stato rapidamente "neutralizzato" dalle forze dell'ordine.