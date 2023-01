Attacco alla gare du Nord a Parigi | ferite 6 persone

Corriere della Sera

Sei persone sono rimaste feriteGare du Nord di Parigi da un uomo che le ha accoltellate con un punteruolo. L'è avvenuto questa mattina alle 6:45. Il primo a reagire è stato un poliziotto non in servizio, che ha ferito ...Dalla parte opposta Pioli tornadifesa a quattro, con Gabbia e Kalulu a coprire Tatarusanu . Ritorno per Saelemaekers , che compone l'insieme a Leao e De Ketelaere . Davanti, dovrebbe ... Parigi, attacco alla Gare du Nord, oggi: un uomo ha ferito sei persone con un punteruolo (ANSA) - PARIGI, 11 GEN - Sei persone sono rimaste ferite alla Gare du Nord di Parigi da un uomo che le ha accoltellate con un punteruolo. L'attacco è avvenuto questa mattina alle 6:45. Il primo a ...(LaPresse) La stazione parigina Gare du Nord blindata dopo l'aggressione subita da diverse persone con un'arma da taglio. Il responsabile è stato bloccato e ferito a sua volta ...