Atp e Wta Adelaide 2 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 12 gennaio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Pubblicato ile l’didei quarti di finale del torneo di2. Si parte alle 01:30 con Jack Draper contro Karen Khachanov, mentre a seguire sul centrale toccherà a Petra Kvitova contro Daria Kasatkina. Riflettori puntati poi sull’undicesima testa di serie Beatriz Haddad Maia contro la nona Paula Badosa. Ecco ilcompleto e gli. Center Court Dalle 01:30, Jack Draper – (3) Karen Khachanov Non prima delle 03:30, (12) Petra Kvitova – (5) Daria Kasatkina A seguire, (11) Beatriz Haddad Maia – (9) Paula Badosa Non prima delle 11:00, Garcia/Siniakova – (5) Belinda Bencic Showcourt 1 Dalle 01:30, Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko – Da definire A seguire, doppio da definire A seguire, (Q) Mikael Ymer – (LL) Soonwoo Kwon A seguire, (4) Roberto Bautista ...

Il mondo del tennis vive l'attesa anche per l'uscita ufficiale di Break Point, una serie documentario che andrà in scena su Netflix e che vedrà l'esperienza di 15 star del circuito. Tra ...Tempo di ottavi di finale (scattati nella notte italiana) nei tornei250 di Auckland e Adelaide ... La 24enne riminese, n.50, reduce dalla finale in United Cup con la squadra italiana, ha ceduto ... Ranking ATP/WTA: Djokovic n. 1 “virtuale”. Musetti in top 20, Trevisan quasi Ad Adelaide, la campionessa olimpica accede ai quarti, traguardo fallito invece dagli altri rappresentanti elvetici ...Dominic Stricker, Leandro Riedi e Simona Waltert volano al terzo e ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Out Laaksonen.