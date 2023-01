Atletica | Massimo Stano vince premio Candido Cannavò

La Gazzetta dello Sport

Va aStano il 14° premio Cannavò, come sempre promosso dall'Bracco del presidente Franco Angelotti. Il 30enne poliziotto pugliese è l'ottavo campione olimpico a impreziosire l'albo d'oro ...In mattinata i lupi hanno sviluppato esercitazioni specifiche di natura tecnica dopo una prima parte di lavoro prevalentemente, nel pomeriggio spazio alla tattica per i ragazzi di... Il 14° premio Cannavò a Stano: “Che orgoglio. Ora avanti così verso la doppietta di Budapest” È il premio che ogni anno celebra un personaggio dell’atletica, un protagonista che con il suo carisma e i suoi risultati abbia saputo dare lustro allo sport che Cannavò amava profondamente. È stato a ...Il riconoscimento promosso dall’Atletica Bracco per la prima volta a un marciatore: “Esordirò il 19 marzo a Frosinone con la 20 km tricolore” ...