Atletica | Larissa Iapichino debutta sui 60 metri ad Ancona Poi il calendario del salto in lungo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)si appresta a fare il proprio debutto stagionale. La saltatrice insarà protagonista domenica 15 gennaio al PalaIndoor di. L’azzurra aprirà il suo 2023 con un test sui 60, una distanza che la toscana non è solita affrontare: l’ultima uscita in questa specialità risale addirittura al 2016 (da cadetta). Il suo personale sulla distanza è Di 8.21, ottenuto sette anni fa a Firenze. La figlia di Fiona May farà un punto della situazione in merito alla preparazione svolta negli ultimi mesi e sul rettilineo del capoluogo marchigiano lancerà la volata in vista dell’esordio nelin, fissato per domenica 22 gennaio ai Campionati del Mediterraneo Under 23 (indosserà la maglia azzurra a Valencia). La 20enne, che è reduce da un’annata ...