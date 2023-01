Atletica | Iapichino verso l’esordio nell’Indoor | test anche nei 60 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) È in arrivo un nuovo weekend di meeting indoor negli impianti al coperto di tutta Italia con una folta partecipazioni di atleti,alla ricerca degli standard per il febbraio tricolore indoor di Ancona. Il “campo centrale” del fine settimana sarà di nuovo il Palaindoor del capoluogo marchigiano che ospiterà il debutto stagionale di Larissanel pomeriggio di domenica 15 gennaio. L’azzurra delle Fiamme Gialle aprirà il 2023 con unsui 60, distanza non certo abituale per la saltatrice fiorentina che l’ha affrontata per l’ultima volta nel 2016 da cadetta e che nelle categorie giovanili si è cimentata molto più spesso sui 60 ostacoli. Sul rettilineo di Ancona si metterà alla prova nello sprint (prima race alle ore 15, seconda alle 17) a una settimana esatta dalnel lungo ...