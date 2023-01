Atletica | Cinque Mulini 2023 | programma | orari | tv | streaming | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Domenica 15 gennaio andrà in scena la, tradizionale evento internazionale di corsa campestre che si disputa a San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’edizione numero 91 di una grande Classica del cross, valida per il World Athletics Cross Tour (livello gold), arriva a distanza di nove giorni dal Campaccio e si preannuncia altamente spettacolare. La suggestiva gara che attraversa il Mulino Meraviglia vedrà tra i grandi protagonisti anche Yeman Crippa. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, reduce dal terzo posto al Campaccio, punta al primo podio in questa manifestazione dopo il quarto posto nel 2017 e la quinta piazza nel 2018. L’Italia non sale sul podio addirittura dal 2005 (Stefano Baldini fu terzo) e non vince dal 1986 (festeggiò Alberto Cova). Sarà l’ultimo appuntamento invernale per Yeman Crippa, che poi ...