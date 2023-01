Globalist.it

Venticinque studentesse e studenti che frequentano i corsi di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e della Laurea magistrale in Strategie e Tecniche della comunicazione stanno partecipando ......della Rete SAIHub e più in generale alle caratteristiche del tessuto produttivo locale. ... Il bando è pubblicato sul sito di. Qui il link per accedere al bando. Ateneo senese, laboratorio di giornalismo su “Culture” in collaborazione con Globalist Syndication We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il prestigioso riconoscimento celebra l’impegno di Fossi contro l’inquinamento marino e il merito di aver fornito le prime prove al mondo degli effetti delle microplastiche sulle balene ...