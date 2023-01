Atalanta | successo per 8-0 nell’amichevole contro il Mapello | tripletta di Pasalic

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’, dopo una giornata di riposo, è tornata in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per disputare un test amichevole da due tempi di 40?il, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha sconfitto 8-0 gli avversari schierando soltanto chi non ha giocato lunedìil Bologna. Dopo appena 15? Jeremie Boga sblocca la contesa realizzando il tap-in in seguito al palo colpito da Ederson. Quattro minuti più tardi Joakim Maehle firma il raddoppio. Nella ripresa i bergamaschi si scatenano andando a segno con Mario), Ademola Lookman (doppietta) e ancora con Jeremie Boga. Nella giornata di venerdì la squadra bergamasca effettuerà una doppia sessione di allenamento. SportFace.

RaiNews

per 2 - 1 dei granata con reti di Jurgens e Weidmann al 20 e 34 della ripresa mentre Carboni ha accorciato le distanze al 44 della ripresa. In corso di svolgimento- Frosinone e ...Più facile arrivare allora a Joakim Maehle o Rick Karsdorp , ai margini rispettivamente dei progetti die Roma. Se invece la Juventus riuscisse a trovare un acquirente per Daniele Rugani , ... Bologna-Atalanta 1-2. In 11' i bergamaschi ribaltano il risultato Nelle successive 9 edizioni, dopo il ko nella finale-derby contro la Lazio, la Roma è arrivata al massimo due volte in semifinale. L’ultima Coppa Italia vinta risale al 2008 ...Toloi e compagni sfideranno lo Spezia giovedì 19: in caso di vittoria ci sarà la trasferta a San Siro per sfidare la squadra di Inzaghi ...