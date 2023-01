La Gazzetta dello Sport

(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello (1' st Rossi); Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, Maehle, Ederson, Soppy; Pasalic; Boga, Lookman. All. Gasperini Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il ...Commenta per primo Roberto Gagliardini compie 6 anni di Inter. Arrivato l'11 gennaio 2017 dall', il centrocampista classe 1994 finora ha raccolto 173 presenze con 16, 9 assist e 31 cartellini gialli . Come il colore della maglia indossata in Coppa Italia contro il Parma a San Siro , ... Atalanta, 8 gol in amichevole al Mapello: tripletta di Pasalic, bene anche Boga Un italiano ogni 58 è tesserato per una società di calcio. I dati della Lnd, la Lega nazionale dilettanti, testimoniano quanto il pallone sia lo sport principale del Paese. E proprio ...Roberto Gagliardini compie 6 anni di Inter. Arrivato l'11 gennaio 2017 dall'Atalanta, il centrocampista classe 1994 finora ha raccolto 173 presenze con 16 gol, 9 assist e 31 cartellini gialli. Come il ...