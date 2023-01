Aston Villa | UFFICIALE | preso un terzino dal Betis

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Dopo l'esonero dall', potrebbe arrivare presto una nuova avventura per Steven Gerrard. Il tecnico, leggenda del Liverpool , è infatti in corsa per diventare ct della Polonia . La notizia arriva dal Sun .L'agente di Deulofeu ammette l'interesse dell'per il suo cliente, ma subito spiega che non c'è niente di concreto Alberto Botines, agente di Deulofeu, parlando al Messaggero Veneto, ha parlato del numero 10 dell'Udinese, su cui si ... Udinese, ag. Deulofeu conferma: "Interessamento dell'Aston Villa, ma niente di concreto" C’è un’incredibile possibilità di nuova avventura che potrebbe aprirsi per Steven Gerrard, esonerato nella prima parte di stagione dall’Aston Villa. Il manager ed ex centrocampista del Liverpool, scri ...L’agente di Deulofeu ammette l’interesse dell’Aston Villa per il suo cliente, ma subito spiega che non c’è niente di concreto Alberto Botines, agente di Deulofeu, parlando al Messaggero Veneto, ha par ...